Коррупция процветает там, где возможности сочетаются со стимулами — ученыеhttps://racurs.ua/n217662-korrupciya-procvetaet-tam-gde-vozmojnosti-sochetautsya-so-stimulami-uchenye.htmlРакурс
Корупція в охороні здоров’я виникає, коли збої в управлінні створюють можливості, а системна вразливість стимулює пошук особистої вигоди.
Про це йдеться в оглядовому дослідженні учених із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, опублікованому в журналі PLOS Global Public Health, повідомляє видання EurekAlert.
Науковці проаналізували 12 систематичних оглядів та метааналізів (з них три були зосереджені на країнах з високим рівнем доходу (США, Європа та Південна Корея), п’ять — на країнах із низьким/середнім доходом, три — на Африці на південь від Сахари та одне — на Ірані). Вони зосередилися на чотирьох видах корупції:
- фальсифіковані або неякісні ліки;
- неформальні платежі (хабарі);
- абсентеїзм (відсутність на робочому місці);
- вплив фармацевтичної індустрії.
Водночас учені зауважують, що в межах кожного з цих питань корупція може мати різний характер — наприклад, прогули можуть не бути корупційними, а бути вимушеними або офіційно санкціонованими, тоді як неформальні виплати також можуть бути частиною дисфункції системи охорони здоров’я. Тому вони розглядали їх як корупційні лише в тих випадках, коли докази вказували на зловживання системами з метою отримання приватної вигоди.
Дослідники зазначають, що пацієнти часто стикаються з кількома формами корупції за один візит — так, через відсутність лікаря чи вимагання хабаря люди змушені звертатися до нерегульованих продавців, де вищий ризик придбати підроблені ліки.
Також вони наголошують, що у таких дослідженнях є перекіс у наявних даних — легше задокументувати лікаря, який бере подарунок від фармпредставника, ніж викрити махінації на рівні державних закупівель, хоча останні завдають значно більшої шкоди:
Дослідження зазвичай зосереджуються на тій корупції, яка є видимою, а не обов’язково на тій, що обходиться найдорожче або завдає найбільшої шкоди. Це підкреслює необхідність проведення додаткових досліджень, які б охоплювали структурні, менш помітні форми корупції.
Дослідження показало, що різні типи корупції були ймовірними, коли існував достатній стимул для отримання незаконної вигоди та відсутність можливості нагляду:
- неякісні ліки були більш імовірними в системах з високим потенціалом прибутку та слабким регулюванням;
- лікарів стимулювали подарунки та матеріальні вигоди від фармацевтичних компаній, які використовували нормативні прогалини;
- неформальні виплати виникали, коли дефіцит стимулював пацієнтів давати хабарі;
- прогули з’явилися, коли медиків спонукали шукати додаткову роботу, а системи для їх відстеження були недоступні.
За оцінками дослідників, ефективні стратегії боротьби з корупцією мають знижувати стимули за рахунок справедливої оплати праці та адекватних ресурсів, обмежувати можливості через цифровизацію та реформування процесів, а також зміцнювати підзвітність за допомогою незалежного нагляду та прозорості:
- там, де корупція проявляється через збої в регулюванні, наприклад, у випадках неякісних або фальсифікованих ліків, посилення ринкового нагляду, регуляторного потенціалу та прозорості ланцюжка постачання стає критично важливим;
- там, де неформальні платежі виступають як регресивні бар'єри доступу, центральне значення мають реформа фінансування, чітка політика щодо плати за послуги, захист пацієнтів та механізми підзвітності;
- там, де прогули відображають слабкий нагляд та обмежену надійність санкцій, необхідні системи моніторингу та інституційні структури правозастосування;
- у випадках, коли взаємодія лікарів та фармацевтичної промисловості спотворює практику призначення ліків, вимоги до прозорості та правила запобігання конфлікту інтересів можуть пом’якшити неправомірний вплив.
Дослідкники зазначають, що корупція в охороні здоров’я є системною та глобальною проблемою, сформованою перетином можливостей і стимулів, створених соціальними нормами, політикою, економічним тиском, асиметрією влади, хронічним недофінансуванням і системною нерівністю.
Наші висновки показують, що конкретна форма корупції різна, але шлях і умови, в яких корупція виживає, як правило, діють через ті самі канали, — наголошують автори дослідження.
Джерело: EurekAlert