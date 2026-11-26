Коррупция процветает в ряде регионов мира, изображение: ChatGPT

https://racurs.ua/n217662-korrupciya-procvetaet-tam-gde-vozmojnosti-sochetautsya-so-stimulami-uchenye.html

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Корупція в охороні здоров’я виникає, коли збої в управлінні створюють можливості, а системна вразливість стимулює пошук особистої вигоди.

Про це йдеться в оглядовому дослідженні учених із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, опублікованому в журналі PLOS Global Public Health, повідомляє видання EurekAlert.

Науковці проаналізували 12 систематичних оглядів та метааналізів (з них три були зосереджені на країнах з високим рівнем доходу (США, Європа та Південна Корея), п’ять — на країнах із низьким/середнім доходом, три — на Африці на південь від Сахари та одне — на Ірані). Вони зосередилися на чотирьох видах корупції:

фальсифіковані або неякісні ліки;

неформальні платежі (хабарі);

абсентеїзм (відсутність на робочому місці);

вплив фармацевтичної індустрії.

Водночас учені зауважують, що в межах кожного з цих питань корупція може мати різний характер — наприклад, прогули можуть не бути корупційними, а бути вимушеними або офіційно санкціонованими, тоді як неформальні виплати також можуть бути частиною дисфункції системи охорони здоров’я. Тому вони розглядали їх як корупційні лише в тих випадках, коли докази вказували на зловживання системами з метою отримання приватної вигоди.

Дослідники зазначають, що пацієнти часто стикаються з кількома формами корупції за один візит — так, через відсутність лікаря чи вимагання хабаря люди змушені звертатися до нерегульованих продавців, де вищий ризик придбати підроблені ліки.

Також вони наголошують, що у таких дослідженнях є перекіс у наявних даних — легше задокументувати лікаря, який бере подарунок від фармпредставника, ніж викрити махінації на рівні державних закупівель, хоча останні завдають значно більшої шкоди:

Дослідження зазвичай зосереджуються на тій корупції, яка є видимою, а не обов’язково на тій, що обходиться найдорожче або завдає найбільшої шкоди. Це підкреслює необхідність проведення додаткових досліджень, які б охоплювали структурні, менш помітні форми корупції.

Дослідження показало, що різні типи корупції були ймовірними, коли існував достатній стимул для отримання незаконної вигоди та відсутність можливості нагляду:

неякісні ліки були більш імовірними в системах з високим потенціалом прибутку та слабким регулюванням;

лікарів стимулювали подарунки та матеріальні вигоди від фармацевтичних компаній, які використовували нормативні прогалини;

неформальні виплати виникали, коли дефіцит стимулював пацієнтів давати хабарі;

прогули з’явилися, коли медиків спонукали шукати додаткову роботу, а системи для їх відстеження були недоступні.

За оцінками дослідників, ефективні стратегії боротьби з корупцією мають знижувати стимули за рахунок справедливої​​ оплати праці та адекватних ресурсів, обмежувати можливості через цифровизацію та реформування процесів, а також зміцнювати підзвітність за допомогою незалежного нагляду та прозорості:

там, де корупція проявляється через збої в регулюванні, наприклад, у випадках неякісних або фальсифікованих ліків, посилення ринкового нагляду, регуляторного потенціалу та прозорості ланцюжка постачання стає критично важливим;

там, де неформальні платежі виступають як регресивні бар'єри доступу, центральне значення мають реформа фінансування, чітка політика щодо плати за послуги, захист пацієнтів та механізми підзвітності;

там, де прогули відображають слабкий нагляд та обмежену надійність санкцій, необхідні системи моніторингу та інституційні структури правозастосування;

у випадках, коли взаємодія лікарів та фармацевтичної промисловості спотворює практику призначення ліків, вимоги до прозорості та правила запобігання конфлікту інтересів можуть пом’якшити неправомірний вплив.

Дослідкники зазначають, що корупція в охороні здоров’я є системною та глобальною проблемою, сформованою перетином можливостей і стимулів, створених соціальними нормами, політикою, економічним тиском, асиметрією влади, хронічним недофінансуванням і системною нерівністю.

Наші висновки показують, що конкретна форма корупції різна, але шлях і умови, в яких корупція виживає, як правило, діють через ті самі канали, — наголошують автори дослідження.

Джерело: EurekAlert