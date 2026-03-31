НАПК оценило уровень коррупции в разных сферах

31 мар 2026, 14:42
999

Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні (EUACI) представило результати соціологічного дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність».

Це щорічне дослідження включає опитування населення та представників бізнесу, зокрема щодо поширеності корупції в різних сферах.

У громадян запитували, чи стикалися вони з корупцією у різних сферах (давали хабарі чи з них вимагали хабаря, використовували зв’язки тощо). За оцінками громадян:

  • найбільш корумпованою сферою є будівництво та земельні відносини — її назвали 31,8% опитаних;
  • друге місце ділять три сфери — правопорядку та протидії злочинності, заклади вищої освіти та система охорони здоров’я заявили близько 25% опитаних;
  • найменш корумпованою сферою є центри надання адміністративних послуг — 5%.

У НАЗК зазначили, що загалом рівень корупційного досвіду серед населення статистично значуще знижується.

Так, у 2021 році рівень корупційного досвіду в більшості сфер перевищував 30%, а в правоохоронних органах із корупцією стикався кожен другий громадянин.

Проте для сфер-лідерів цього рейтингу такі показники корупційного рейтингу залишаються достатньо високими й потребують посиленої уваги антикорупційних органів.

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
