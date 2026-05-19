НАБУ и САП расширили круг подозреваемых в масштабной коррупции в Верховном суде

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного суду.
Про це сьогодні, 19 травня, повідомила прес-служба НАБУ.
Йдеться про трьох чинних суддів Верховного суду, а також суддю Верховного суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої Палати Верховного суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит», — розповіли у НАБУ.
У відомстві зазначають, що до повноважень суддів Великої Палати Верховного суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів.
Одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи «Фінанси і кредит»:
- суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним;
- у зв’язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої Палати Верховного суду;
- щоб уникнути втрати акцій, бізнесмен протягом березня-квітня 2023 року через посередника передав 2,7 млн дол. США адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного суду, аби той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного суду для ухвалення «потрібного» рішення;
- 15 травня 2023 року голову Верховного Суду та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі 450 тис. дол. США. Справа за обвинуваченням колишнього топ-посадовця наразі слухається у ВАКС;
- у липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а посереднику — у вересні 2025 року;
- 15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи «Фінанси і кредит»;
- у травні 2026 року до суду направили обвинувальний акт стосовно посередника бізнесмена.
Викриття суддів Верховного Суду, причетних до одержання неправомірної вигоди в інтересах власника групи «Фінанси і кредит», стало можливим після здобуття важливих додаткових доказів, які НАБУ і САП вважають достатніми для притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності, — зазначили у НАБУ.
Слідство у справі триває. Детективи продовжують досліджувати можливу причетність до злочину інших осіб.