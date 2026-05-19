НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції у Верховному суді

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного суду.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомила прес-служба НАБУ.

Йдеться про трьох чинних суддів Верховного суду, а також суддю Верховного суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої Палати Верховного суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит», — розповіли у НАБУ.

У відомстві зазначають, що до повноважень суддів Великої Палати Верховного суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів.

Одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи «Фінанси і кредит»:

суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним;

у зв’язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої Палати Верховного суду;

щоб уникнути втрати акцій, бізнесмен протягом березня-квітня 2023 року через посередника передав 2,7 млн дол. США адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного суду, аби той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного суду для ухвалення «потрібного» рішення;

15 травня 2023 року голову Верховного Суду та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі 450 тис. дол. США. Справа за обвинуваченням колишнього топ-посадовця наразі слухається у ВАКС;

у липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а посереднику — у вересні 2025 року;

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи «Фінанси і кредит»;

у травні 2026 року до суду направили обвинувальний акт стосовно посередника бізнесмена.

Викриття суддів Верховного Суду, причетних до одержання неправомірної вигоди в інтересах власника групи «Фінанси і кредит», стало можливим після здобуття важливих додаткових доказів, які НАБУ і САП вважають достатніми для притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності, — зазначили у НАБУ.

Слідство у справі триває. Детективи продовжують досліджувати можливу причетність до злочину інших осіб.