Проводяться слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді, фото: НАБУ

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомила прес-служба НАБУ.

Зазначається, що слідчі дії здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду.

Зокрема й в ексголови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС, — розповіли в НАБУ.

Більше деталей антикорупційні органи наразі не повідомляють.

Нагадаємо, у травні 2023 року НАБУ повідомляло про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями. Наступного дня пленум Верховного суду висловив недовіру голові суду Всеволоду Князєву, через що той втратив посаду.