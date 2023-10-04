Справа Князєва - слідство завершено, матеріали відкрито

https://racurs.ua/ua/n187929-sprava-knyazieva-slidstvo-zaversheno-materialy-vidkryto.html

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Антикорупційні прокуратура та бюро завершили розслідування за підозрою голови Верховного суду в отриманні неправомірної вигоди на суму 2,7 млн дол.

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Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) КК України, йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі — колишні акціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об'єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. (1,8 млн дол. — суддям Верховного суду, решта — як «оплата» посередницьких послуг).

Врешті-решт, Верховний суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн дол.

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тис. дол. Князєва та адвоката було викрито «на гарячому».

16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили Князєву та адвокату про підозру.

3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи «Фінанси і кредит».

Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВСУ Всеволоду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника суду.