"Хороша росіянка" Овсяннікова отримала 8,5 років колонії

https://racurs.ua/ua/n187925-horosha-rosiyanka-ovsyannikova-otrymala-8-5-rokiv-koloniyi.html

Ракурс

Московський суд заочно засудив до 8,5 років колонії колишнього редактора Першого каналу Марину Овсяннікову, яка у березні 2022 року увірвалася до прямого ефіру з плакатом «Ні війні!».

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Її визнали винною у справі про фейки щодо армії рф. Прокуратура вимагала для Овсяннікової дев’ять із половиною років колонії.

Формальним приводом став пікет на Софійській набережній у Москві. Слідство заявило, що Овсяннікова мала намір «сприяти наростанню соціальної напруженості».

Овсяннікова здобула популярність у березні 2022 року, коли з’явилася в ефірі Першого каналу з антивоєнним плакатом. Після акції вона звільнилася, поїхала з росії та кілька місяців працювала у Німеччині. Пізніше вона повернулася до Москви та продовжила брати участь в антивоєнних акціях. Її тричі штрафували за статтею про «дискредитацію» армії.

У серпні 2022 року на Овсяннікову завели кримінальну справу про «фейки» про російську армію. Приводом став одиночний пікет на Софійській набережній, на який вона вийшла із плакатом «путін — убивця. Його солдати — фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має загинути дітей, щоби ви зупинилися?».

Овсяннікову відправили під домашній арешт, з-під якого вона втекла разом зі своєю дочкою. Судячи з соцмереж Овсяннікової, зараз вона знаходиться в Парижі.