НАБУ повідомило про нові підозри в справі про будівництво кооперативу «Династія». Фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n213762-budivnyctvo-kooperatyvu-dynastiya-nabu-povidomylo-pro-novi-pidozry.html

Ракурс

НАБУ та САП повідомили про нові підозри в справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

У вівторок, 12 травня, повідомлено про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Йдеться про колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас») та інших осіб. Про це Національне антикорупційне бюро повідомило у Telegram.

Зазначається, що зловмисники упродовж 2021−2025 років відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин Київської області. Мова йде про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га.

На цій землі звели чотири приватні резиденції з допоміжними будівлями та спорудами, а також окрему резиденцію загального користування — спа-зону.

Детективи з’ясували, що частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. Через нього «відмили» майже 9 млн дол.

У НАБУ не назвали імена фігурантів справи. Ймовірно, йдеться про Тимура Міндіча і колишнього віце-прем'єр-міністра України Олексія Чернишова.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. У цій справі ввечері 11 травня повідомили про підозру одному з учасників злочинної групи — екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Дії колишнього топ-посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Сам Єрмак заявив, що надасть коментарі у справі про будівництво кооперативу «Династія» по завершенню слідчих дій. Також він наголосив, що має «тільки одне авто та одну квартиру».