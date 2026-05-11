НАБУ і САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку — підозра Єрмаку

https://racurs.ua/ua/n213751-andriu-iermaku-povidomyly-pro-pidozru-nabu-video.html

Ракурс

НАБУ і САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру 11 травня повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. Про це НАБУ повідомило у Telegram.

Дії екс-посадовця детективи та прокурори кваліфікували за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою) Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, народний депутат Андрій Железняк 11 травня повідомив, що НАБУ та САП проводили процесуальні дії щодо екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака.