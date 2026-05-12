Андрій Єрмак прокоментував підозру від НАБУ та САП.

Андрій Єрмак, колишній голова Офісу президента України, прокоментував отримання підозри від НАБУ і САП.

Екс-посадовець зазначив, що надасть коментарі у справі про будівництво кооперативу «Династія» по завершенню слідчих дій. Однак він наголосив, що має «тільки одне авто та одну квартиру». Так Єрмак відповів уточнювальне запитання журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира й один автомобіль, який ви бачили, — заявив він.

Також Єрмак відповів на запитання про його присутність на «плівках Міндіча» під псевдонімом «Хірург». Колишній керівник офісі Зеленського зазначив, що: «Моє ім’я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає".

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. У цій справі ввечері 11 травня повідомили про підозру одному з учасників злочинної групи — екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Дії колишнього топ-посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Джерело: «Українська правда»