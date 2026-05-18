На заставу за екс-посадовця внесли 140 млн грн. Поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день. Про це 18 травня повідомили «Суспільне» та «Громадське» з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду та адвоката Єрмака Ігоря Фоміна.

Раніше Фомін заявляв, що всю суму могли зібрати ще у п’ятницю, 15 травня. Проте їх не могли внести, оскільки банки вже не працювали. Тож 16 та 17 травня екс-очільник офісу Зеленського провів у СІЗО.

Як відомо, гроші на заставу Єрмаку перераховували низка осіб та організацій. Зокрема, 30 млн грн вніс відомий екс-футболіст київського «Динамо» та колишній тренер Збірної України Сергій Ребров. Ще 8 млн грн внесла член наглядової ради «Ощадбанку» та «Укрнафти» Роза Тапанова. Від компанії «Міраліф» надійшли 9,8 млн грн, а 5 млн грн — від адвоката Ігоря Фоміна.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Одному з учасників злочинної групи, екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою) Кримінального кодексу України.

ВАКС призначив Єрмаку два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 млн грн.

Єрмак, коментуючи заставу, заявив, що в нього «немає таких грошей». При цьому наголосив, що має «багато друзів» і він намагатиметься зібрати суму «якщо буде така можливість».

Джерела: «Громадське», «Суспільне»