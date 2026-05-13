Андрій Єрмак у суді. Фото: «Громадське»

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про відсутність грошей на заставу.

Під час судового засідання журналістка запитала екс-посадовця, чи є підйомною для нього сума у 180 млн грн, яку можуть визначити як альтернативу триманню під вартою. Саме таку заставу для фігуранта просить сторона обвинувачення. Про це йшлося в трансляції засідання.

У мене точно немає таких грошей. У мене є тільки те, що зафіксовано в моїй декларації, — відповів Єрмак.

Також екс-керівник офісу Зеленського зізнався, що наразі не думає про можливість потрапити до СІЗО. Однак наголосив, що з повагою ставиться до суду.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. У цій справі ввечері 11 травня повідомили про підозру одному з учасників злочинної групи — екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Дії колишнього топ-посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Запобіжний захід Єрмаку почали обирати 12 травня. Сам фігурант відкидає всі звинувачення на його адресу. Його захист сподівається, що суд не ухвалить рішення щодо арешту екс-посадовця.