ВАКС запобіжний захід колишньому голові Офісу президента України Андрію Єрмаку.

У четвер, 14 травня, Вищий антикорупційний суд призначив Єрмаку два місяці в СІЗО, але передбачив можливість внесення застави у 140 млн грн. Екс-керівник офісу Зеленського вже заявив, що оскаржуватиме запобіжний захід, який обрав йому ВАКС. Про це йшлося у трансляції судового засідання.

Прокуратура просила для Єрмака обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн. Сторона обвинувачення вважає, що в колишнього топ-чиновника є достатньо грошей, щоб втекти за кордон і переховуватися там.

Екс-керівник ОП, коментуючи заставу в розмірі 140 млн грн, заявив, що в нього «немає таких грошей». При цьому наголосив, що має «багато друзів» і він намагатиметься зібрати суму «якщо буде така можливість».

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. У цій справі ввечері 11 травня повідомили про підозру одному з учасників злочинної групи — екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Дії колишнього топ-посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою) Кримінального кодексу України.

