ВАКС обиратиме Єрмаку запобіжний захід — САП проситиме 180 млн грн застави

Андрій Єрмак, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n213765-vaks-obyratyme-iermaku-zapobijnyy-zahid-sap-prosytyme-180-mln-grn-zastavy.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 12 травня, о 16.00 розпочне розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

У Вищому антикорупційному суді призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента України, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Розгляд клопотання призначено на сьогодні, 12 травня, на 16.00, — розповіли у ВАКС.

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури сьогодні під час брифінгу поінформував, що САП проситиме обрати екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 180 млн грн. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Нагадаємо, вчора, 11 травня, ввечері НАБУ і САП повідомили Єрмаку про підозру. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом «Династія» було легалізовано понад 460 млн грн.

Джерело: ВАКС, «Укрінформ»