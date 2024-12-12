Верховний суд остаточно підтвердив звільнення Князєва з посади

Верховний суд остаточно підтвердив звільнення Князєва з посадиhttps://racurs.ua/ua/n202106-verhovnyy-sud-ostatochno-pidtverdyv-zvilnennya-knyazieva-z-posady.htmlРакурс
Велика палата Верховного суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради правосуддя щодо звільнення з посади судді Верховного суду Всеволода Князєва, котрого підозрюють в одержанні хабаря на суму 2,7 млн дол. США.
Про це сьогодні, 12 грудня, повідомила прес-служба Верховного суду.
Зазначається, що 8 липня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення, яким залишила без змін рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП від 17 червня 2024 року про притягнення Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про його звільнення з посади судді Верховного Суду.
Проте 15 серпня Князєв оскаржив це рішення ВРП до Великої Палати Верховного суду.
За результатами розгляду касаційної скарги сьогодні, 12 грудня 2024 року, Велика Палата ВС ухвалила рішення про залишення без змін рішення ВРП від 18 липня 2024 року про притягнення Князєва В. С. до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади судді Верховного Суду, — зазначає прес-служба суду.