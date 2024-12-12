Верховный суд окончательно подтвердил увольнение Князева с должности

Всеволод Князев, фото: «Протокол»

https://racurs.ua/n202106-verhovnyy-sud-okonchatelno-podtverdil-uvolnenie-knyazeva-s-doljnosti.html

Ракурс

Велика палата Верховного суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради правосуддя щодо звільнення з посади судді Верховного суду Всеволода Князєва, котрого підозрюють в одержанні хабаря на суму 2,7 млн дол. США.

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Про це сьогодні, 12 грудня, повідомила прес-служба Верховного суду.

Зазначається, що 8 липня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення, яким залишила без змін рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП від 17 червня 2024 року про притягнення Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про його звільнення з посади судді Верховного Суду.

Проте 15 серпня Князєв оскаржив це рішення ВРП до Великої Палати Верховного суду.