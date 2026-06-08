Экс-председатель Верховного суда Всеволод Князев. Фото:

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Екс-голова Верховного суду Князєв пішов на угоду зі слідством у справі про хабарництво.

Вищий антикорупційний суд затвердив цю угоду. Князєв повністю визнав свою провину, погодився свідчити проти співучасників та отримати реальний строк. ВАКС визнав Князєва винним в отриманні хабаря за ухвалення «потрібних» судових рішень й призначив екс-судді п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це 8 червня Національне антикорупційне бюро повідомило у Telegram.

Суд конфіскував квартиру та будинок екс-судді й понад 200 тис. дол. його особистих грошей. Також передбачена спеціальна конфіскація грошей із хабаря, а це — 1 млн 248 тис. 700 дол.

Також Князєв має перерахувати 1,1 млн грн на підтримку фонду «Повернись живим».

Колишньому судді заборонили обіймати посади в судових та правоохоронних органах наступні три роки.

Нагадаємо, у травні 2023 року НАБУ повідомляло про викриття масштабної корупції у Верховному суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями. Наступного дня пленум Верховного суду висловив недовіру голові суду Всеволоду Князєву, через що той втратив посаду.

У травні цього року Антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Зокрема, їх провели й у екс-голови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС.