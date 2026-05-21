ВАКС избрал меры пресечения двум судьям Верховного суда.

Ракурс

Запобіжні заходи двом суддям Верховного суду обрав ВАКС.

У п’ятницю, 21 травня, у Вищому антикорупційному суді обрали запобіжні заходи двом суддям Верховного суду, яких підозрюють у корупції. Йдеться про ймовірне отримання хабаря за рішення у справі групи «Фінанси і кредит». Про це повідомило «Суспільне».

Зазначається, що Ірині Григорʼєвій обрали запобіжний захід у вигляді застави у 2,5 млн грн. За умови внесення вона має прибувати до суду, не відлучатися з Києва та області й повідомляти про місце проживання.

А Ігорю Желєзному суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 2 млн грн. На нього будуть покладені аналогічні обов’язки у разі внесення застави.

Брати суддів під варту ВАКС не постановляв, бо Спеціалізована антикорупційна прокуратура не просила про це.

Нагадаємо, 19 травня НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Йшлося про трьох чинних суддів Верховного суду, а також суддю Верховного суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої Палати Верховного суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит».

Слідчі стверджують, що у 2023 році бізнесмен через посередників передав 2,7 млн дол. адвокату, пов’язаному з так званим бек-офісом Верховного суду. Гроші нібито мали передати екс-голові суду і суддям за потрібне рішення.

Джерело: «Суспільне»