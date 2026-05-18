Андрей Ермак вышел из СИЗО. Фото: УП

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО.

Після виходу з слідчого ізолятора екс-посадовець розповів, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробили «багато людей». Також Єрмак зізнався, що перебував у платній камері СІЗО, за яку заплатив його адвокат. Про це повідомили «Суспільне» та «Українська правда».

Як відомо, НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Одному з учасників злочинної групи, екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ВАКС призначив Єрмаку два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 млн грн. Сам екс-посадовець заявив, що у нього немає таких грошей і провів вихідні в СІЗО. Сьогодні вранці на заставу за Єрмака внесли 140 млн грн.

Джерела: Суспільне", «Українська правда»