Татьяна Крупа, фото: «5 канал»

Бывшей главе Хмельницкой МСЭК Крупи ВАКС продлил срок действия обязанностей

18 фев 2026, 17:53
999

Вищий антикорупційний суд України продовжив процесуальні обов’язки колишній керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Про це сьогодні, 18 лютого, повідомила прес-служба ВАКС.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, — вказано в повідомленні.

Підозрювана має:

  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, — зазначили у ВАКС.

Источник: Ракурс


