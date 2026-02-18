Колишній очільниці Хмельницької МСЕК Крупі ВАКС продовжив термін дії обов’язків

Тетяна Крупа, фото: «5 канал»

Ракурс

Вищий антикорупційний суд України продовжив процесуальні обов’язки колишній керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Про це сьогодні, 18 лютого, повідомила прес-служба ВАКС.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, — вказано в повідомленні.

Підозрювана має:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.