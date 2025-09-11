Тетяна Крупа, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n209041-na-eks-ochilnycu-hmelnyckoyi-msek-nadyagly-elektronnyy-braslet-zmi.html

Ракурс

На колишню очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу надягли електронний браслет.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомило видання «Українська правда» з посиланням на речницю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольгу Постолюк.

Зазначається, що це сталося 6 вересня. Крупа також здала закордонний паспорт.

У САП кажуть, що підозрювана виконує обов’язки, покладені на неї судом.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід з тримання під вартою на заставу в розмірі 20 млн грн, яку мали внести впродовж п’яти 5 днів. У встановлений термін кошти внесено не було.

За словами Постолюк, САП визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу Крупі після вивчення повного тексту рішення суду та зʼясування всіх обставин.

Джерело: «Українська правда»