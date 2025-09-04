Екс-голові Хмельницької МСЕК Крупі змінили запобіжний захід

Тетяна Крупа, фото: «Ґрати»

Запобіжний захід Тетяні Крупі — колишній очільниці Хмельницької обласної МСЕК — змінено з тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн.

Відповідне рішення сьогодні, 4 вересня, ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, повідомляє прес-служба ВАКС.

Зазначається, що цим рішенням слідчий суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про продовження запобіжного заходу колишній очільниці МСЕК.

ВАКС звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців — у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів, — наголошують у ВАКС. — Наразі підозрювана утримується під вартою у кримінальному провадженні уже 11 місяців.

Також суд зобов’язав підозрювану прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та до 4 листопада включно виконувати такі обов’язки:

не залишати межі міста Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», зокрема колишніми, та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи»;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України;

носити електронний засіб контролю.

5 жовтня 2024 року ДБР повідомило, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків 6 млн грн готівкою. 7 жовтня Печерський райсуд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у грудні термін було продовжено.

20 березня 2025 року ВАКС продовжив Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів із можливістю застави у розмірі 230 млн грн. Згодом термін перебування Крупи під вартою продовжували, а розмір застави кілька разів зменшували.