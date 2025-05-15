Екс-голові Хмельницької обласної МСЕК знову зменшили розмір застави

Тетяна Крупа, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n206331-eks-golovi-hmelnyckoyi-oblasnoyi-msek-znovu-zmenshyly-rozmir-zastavy.html

Ракурс

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив термін тримання під вартою колишній очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи до 13 липня 2025 року.

Водночас суму застави для підозрюваної зменшили до 112 млн 36 тис. грн. Про це сьогодні, 15 травня, повідомила прес-служба Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що в разі внесення застави на підозрювану будуть покладені низка процесуальних обов’язків:

прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Колишня керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи підозрюється у незаконному збагаченні за ст. 368−5 Кримінального кодексу.

4 жовтня 2024 року ДБР заявило про викриття очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра, посадовця головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області, на незаконному збагачені.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 грудня із можливістю внесення застави у розмірі 500 млн гривень. З того часу суд кілька разів продовжував Крупі термін запобіжного заходу, зменшуючи розмір застави.