Генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО. Фото:

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Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука вийшов із СІЗО.

У п’ятницю, 13 листопада, за фігуранта справи «Карфаген» внесли всю суму застави — 65 млн грн. В НАБУ вважають, що він як співробітник СБУ прикривав злочинну організацію, причетну до шахрайських кол-центрів, наркоторгівлі та інших злочинів. Про це пише «Українська правда».

Біля слідчого ізолятора Дуку зустрічала велика кількість людей у військовій формі, зокрема, бійці спецпідрозділу «Альфа». При виході з СІЗО люди у формі, які зустрічали генерала, передали йому бойову зброю.

Адвокат Дуки Юрій Сухов розповів, що попри звільнення з посади генерал-майор був і лишається співробітником СБ України, «був учасником певних спецоперацій», і тому, мовляв, його продовжать охороняти.

За словами захисника, більшу частину від 44 млн грн застави за Дуку добровільно зібрали співробітники спецслужби.

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам імовірної злочинної організації у справі «Карфаген», серед яких генерал СБУ Сергій Дука. За версією слідства, вони забезпечували систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

«Українська правда» з посиланням на джерела у спецслужбі раніше повідомляла, що співробітників СБУ закликають терміново долучитися до збору грошей на заставу для Дуки.

Джерело: «Українська правда»