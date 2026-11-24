НАБУ показало відео обшуку в будинку генерала СБУ Сергія Дуки. Фото:

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НАБУ та САП оприлюднили відео початку обшуку в будинку генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який є фігурантом справі «Карфаген-2».

Слідчі дії відбулися 4 листопада. На записі можна побачити, як детектив Олександр Абакумов повідомляє охоронцям про наявність судової ухвали. У відповідь охорона генерала погрожує детективам відкрити вогонь, якщо ті зайдуть на територію. Згодом до представників Бюро виходять представники Дуки й запитують про підстави проведення обшуку. Детективи надають їм відповідні пояснення. Відповідне відео НАБУ 24 листопада опублікувало у Facebook.

В Антикорупційному бюро кажуть, що після того, як прибув адвокат Дуки, їхніх працівників ще щонайменше годину не пропускали до будинку.

Також НАБУ та САП показали протокол допиту з підписом фігуранта та лист Служби безпеки України, який його адвокат подав до ВАКС з метою закриття судового засідання. У листі СБУ йдеться про небезпеку для життя і здоров’я генерала з боку спецслужб Росії.

У протоколі також йдеться, що допит відбувся після затримання Дуки в присутності його адвоката. Генерал відмовився надавати показання. Це власними підписами підтвердили фігурант та його адвокат.

В Бюро поінформували, що вирішили опублікувати ці документи, аби спростувати перекручування фактичних обставин слідчих і процесуальних дій у цій справі.

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам імовірної злочинної організації у справі «Карфаген», серед яких генерал СБУ Сергій Дука. За версією слідства, вони забезпечували систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

А 13 листопада за Дуку внесли всю суму застави в 65 млн грн. Посадовець того ж дня вийшов із СІЗО.