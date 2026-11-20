НАБУ влаштувало обшуки в салоні краси екс-дружини нардепа Миколи Тищенка. Фото:

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НАБУ та САП прийшли з обшуки в салон краси в Ужгороді, який відкрила колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.

У п’ятницю, 20 листопада, слідчі дії відбуваються в салоні CLIPSE в житловому комплексі Silver Park. Цей заклад відкрила Алла Барановська. У межах якої справи проводять обшуки, поки невідомо. Про це журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegramз посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як пише Глагола, в 2024 році журналісти припускали, що розлучення могло бути фіктивним. Після розірвання шлюбу Тищенко й Барановська продовжували жити під одним дахом. Парламентар заявляв, що вони разом виховують сина.

А 15 лютого 2024 року, майже через місяць після розлучення, Барановська подарувала Тищенку 12 млн 634 тис. 680 грн. Саме цей дарунок нардеп вказав у декларації.

Коли журналісти запитали його про ці гроші, Тищенко відповів, що після розлучення вони поділили майно, — написав журналіст.

Антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура поки не інформували про слідчі дії в екс-дружини Тищенка.

Нагадаємо, 19 листопада правоохоронці влаштували обшуки в у службових приміщеннях керівництва Державної авіаційної служби України, які розташовані в адміністративній будівлі Міністерстві відновлення, інфраструктури та транспорту.