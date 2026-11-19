Обшуки в Державній авіаційній службі України влаштували правоохоронці. Фото:

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Обшуки в Державній авіаційній службі України влаштували правоохоронці.

У четвер, 19 листопада, слідчі дії проходять у службових приміщеннях керівництва Державіаслужби, які розташовані в адміністративній будівлі Міністерстві відновлення, інфраструктури та транспорту. Про це саме відомство повідомило у Telegram.

Міністерство надає правоохоронним органам всебічне необхідне сприяння. Інформування про обставини та перебіг розслідування належить до компетенції уповноважених правоохоронних органів, — запевнили в Мінвідновлення.

Тим часом «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що обшуки проводять співробітники Служби безпеки України та Київської обласної прокуратури. Зазначається, що кримінальне провадження стосується масштабної корупційної схеми з «відкатами».

Як відомо, Державна авіаційна служба України реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та організовує використання повітряного простору країни, зокрема в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 21 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводили обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників.

Джерело: «Українська правда»