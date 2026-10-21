У Нацбанку підтвердили інформацію про обшуки в приміщенні НБУ. Фото:

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НБУ підтвердив інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в своєму приміщенні.

Фінансовий регулятор України наразі працює в штатному режимі. Додаткові пояснення в банку нададуть по завершенню процесуальних дій, які проводить Антикорупційне бюро. Про це Національний банк України 21 жовтня повідомив у Facebook.

НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку. Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій. Національний банк продовжує працювати в штатному режимі, — йдеться у повідомленні.

Водночас в Антикорупційному бюро заявили, що їхні детективи за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників.

У відомстві наголосили, що жодна особа не затримувалася, про підозру нікому не повідомляли. Запевнили, що слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування, — наголосили в НАБУ.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняв повідомив, що сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийшли з обшуками до голова НБУ Андрія Пишного. Слідчі дії проходили у кабінеті очільника банку.