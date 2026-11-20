Росіяни обстріляли будинок-музей другого президента України Леоніда Кучми. Фото:

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Ракурс

Російський безпілотник атакував будинок-музей Леоніда Кучми.

Вранці у п’ятницю, 20 листопада, близько 9.50 у селі Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області зафіксували влучання ворожого БпЛА. Попередньо, це був FPV-дрон. Про це керівник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов повідомив у Facebook.

Внаслідок удару загорівся будинок-музей другого президента України Леоніда Кучми. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

За наявною на цю хвилину інформацією, відомості щодо потерпілих не надходили. Додаткові відомості встановлюються, — написав глава РВА.

Як відомо, Чайкине є рідним селом Леоніда Кучми. На місці батьківської дерев’яної хати у 2000−2003 роках збудували особняк площею близько 600 кв. м.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада армія Російської Федерації обстріляла лікарню в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання ворожого БпЛА у будівлі були вибиті понад 50 вікон. Четверо осіб постраждали.