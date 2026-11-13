Сергій Дука, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n217407-sprava-karfagen-za-general-mayora-sbu-duku-vnesly-zastavu.html

Ракурс

За генерал-майора СБУ Сергія Дуку, підозрюваного у справі «Карфаген», внесли визначену судом заставу.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду.

За інформацією джерел видання, всього надійшло 1 тис. 612 платежів і було зібрано суму навіть вищу за визначену судом.

6 листопада стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам імовірної злочинної організації у справі «Карфаген», серед яких генерал СБУ Сергій Дука. За версією слідства, вони забезпечували систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Того ж дня ВАКС обрав Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн.

7 листопада «Українська правда» з посиланням на джерела у спецслужбі повідомляло, що співробітників СБУ закликають терміново долучитися до збору грошей на заставу для Дуки.

Джерело: «Українська правда»