ВАКС обрав запобіжний захід Ользі Стефанішиній. Фото:

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Запобіжний захід обрали для колишнього посла України у США Ользі Стефанішиній.

Вищий антикорупційний суд обрав для екс-посла запобіжний захід у виді 6 млн грн застави. Також Стефанішину зобовʼязали прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі. Про це 6 серпня повідомило «Суспільне» із зали суду.

Стефанішина вже прокоментувала рішення ВАКС про заставу у 6 млн грн. Як пише «Радіо Свобода», вона консультуватиметься з адвокатами щодо можливого оскарження рішення. Також заявила, що немає планів працювати у державні службі.

У мене немає коштів — ні 13, ні 10, ні 6. Але, звичайно, я буду шукати ці кошти, щоб мати можливість внести заставу, — зазначила вона.

Як відомо, Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Слідство вважає, що вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автівкою Mercedes, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину на посаду посла у США 27 серпня 2025 року. З цієї посади він звільнив її майже через рік — 3 серпня цього року.

Джерела: «Суспільне», «Радіо Свобода»