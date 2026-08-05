ВАКС обирає запобіжний захід колишньою віце-прем’єру Стефанішиній, фото: ЦПК

https://racurs.ua/ua/n215433-nabu-vruchylo-novu-pidozru-stefanishyniy-cpk.html

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НАБУ та САП вручили нову підозру колишньому віце-прем'єру з євроінтеграції та екс-послу в США Ользі Стефанішиній.

Зараз Виший антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. Про це сьогодні, 5 серпня, вдень повідомив Центр протидії корупції.

Зазначається, що на початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання.

Поки неясно в чому підозрюють Стефанішину, але зазначимо, що раніше вона вже отримувала підозру у справі НАБУ, де фігурує соратниця Януковича Олена Лукаш. Зараз ця справа слухається у ВАКС, — зауважили у ЦПК.

Також про вручення нової підозри Стефанішиній повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. До цього Гончаренко ще 12 липня з посиланням на власні джерела повідомляв, що НАБУ може оголосити підозру Стефанішиній, котра на той момент обіймала посаду посла України в США Стефанішиній.

Послом у США Стефанішина була з 27 серпня 2025 року до 3 серпня 2026 року.