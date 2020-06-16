Віце прем’єр Ольга Стефанішина. Фото: vesti.ua

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Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, є фігурантом кримінальної справи проти посадовців часів колишнього президента Віктора Януковича.

Урядовець заявила, що вона фігурує у так званій «справі Лукаш», коли у 2014 році очолювала підрозділ Міністерство юстиції та ініціювала проведення досліджень на тему європейської інтеграції. Про це Стефанішина розповіла в інтерв’ю «Європейській правді».

За її словами, в провадженні вона фігурує в статусі підозрюваної, як і багато інших тодішніх працівників Мін’юсту. Стефанішіна заявляє, що її справа вже давно перебуває без руху.

Ця справа, насичена купою різноманітної інформації, вилилась у такий великий реферат під назвою «підозра», який підтверджує, що я тоді виконувала свої службові обов’язки в рамках законодавства. Тому, власне, ця справа і перебуває без руху всі ці роки — бо жоден притомний слідчий або прокурор не наважився давати їй хід, — заявила вона.

Віце-прем'єр заявила, що вона співпрацює зі слідством і сподівається, що справу проти неї сприйматимуть як таку, що має «номінальний фактор», а не як «бурхливе кримінальне провадження».

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної новим віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Її кандидатуру підтримали 255 нардепів.