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Ракурс
Пристайко позбувся крісла віце-прем’єра: Рада обрала йому заміну

Пристайко позбувся крісла віце-прем'єра, його замінить Ольга Стефанішина

4 чер 2020, 11:34
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Вадим Пристайко 4 червня позбувся посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України в уряді прем'єра Дениса Шмигаля. Парламентарі 296 голосами «за» підтримали постанову Кабміну № 3583.

Раніше профільний комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді заслухати звіт про роботу Пристайка на посаді віце-прем'єра, а тоді самостійно визначатися шляхом голосування. Сам Пристайко сьогодні у парламенті не з’явився.



Також нардепи підтримали постанову № 3584 щодо призначення Ольги Стефанішиної новим віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Її кандидатуру підтримали 255 нардепів.

Нагадаємо, ініціативу щодо висування Стефанішиної на посаду міністра парламентська фракція «Слуга народу» підтримала 1 червня.

Джерело: Ракурс


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