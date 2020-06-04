Пристайко позбувся крісла віце-прем’єра: Рада обрала йому заміну

https://racurs.ua/ua/n139232-prystayko-pozbuvsya-krisla-vice-premiera-yogo-zaminyt-olga-stefanyshyna.html

Ракурс

Вадим Пристайко 4 червня позбувся посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України в уряді прем'єра Дениса Шмигаля. Парламентарі 296 голосами «за» підтримали постанову Кабміну № 3583.

Раніше профільний комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді заслухати звіт про роботу Пристайка на посаді віце-прем'єра, а тоді самостійно визначатися шляхом голосування. Сам Пристайко сьогодні у парламенті не з’явився.

Також нардепи підтримали постанову № 3584 щодо призначення Ольги Стефанішиної новим віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Її кандидатуру підтримали 255 нардепів.

Нагадаємо, ініціативу щодо висування Стефанішиної на посаду міністра парламентська фракція «Слуга народу» підтримала 1 червня.