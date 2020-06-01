Олександр Ткаченко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n139102-1-1-v-minkultury-sluga-tkachenko-stane-ministrom.html

Ракурс

У Кабінеті міністрів очікуються кадрові зміни. Під час сьогоднішнього засідання фракції «Слуга народу» обговорювалися кадрові питання у Кабміні. Фракція підтримала кандидатуру колишнього гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка на посаду міністра культури України.

Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп Олександр Качура.

Крім того, на нараді було затверджено кандидатуру віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції. Фракція проголосувала за Ольгу Стефанишину, яка обіймає посаду генерального директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Вадим Пристайко, який наразі займає пост віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції, може бути призначений послом України у Великій Британії.

Також фракцією схвалений на посаду судді Конституційного суду Кичун Віктор Іванович, який займе місце Мельника.

Як раніше писав «Ракурс», Ткаченко заявив про своє бажання взяти участь у праймеріз партії з вибору кандидата на пост мера Києва.