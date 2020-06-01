Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олександр Ткаченко. Фото: LIGA.net

«1+1» в Мінкультури: «слуга» Ткаченко стане міністром

1 чер 2020, 19:33
999

У Кабінеті міністрів очікуються кадрові зміни. Під час сьогоднішнього засідання фракції «Слуга народу» обговорювалися кадрові питання у Кабміні. Фракція підтримала кандидатуру колишнього гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка на посаду міністра культури України.

Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп Олександр Качура.

Крім того, на нараді було затверджено кандидатуру віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції. Фракція проголосувала за Ольгу Стефанишину, яка обіймає посаду генерального директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Вадим Пристайко, який наразі займає пост віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції, може бути призначений послом України у Великій Британії.



Також фракцією схвалений на посаду судді Конституційного суду Кичун Віктор Іванович, який займе місце Мельника.

Як раніше писав «Ракурс», Ткаченко заявив про своє бажання взяти участь у праймеріз партії з вибору кандидата на пост мера Києва.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів