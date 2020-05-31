Олександр Дубінський і Олександр Ткаченко. Фото: Zik.ua

https://racurs.ua/ua/n139049-slugy-dubinskyy-i-tkachenko-borotymutsya-za-krislo-mera-kyieva-video.html

Ракурс

Вибори в Києві повинні відбутися 25 жовтня 2020 року, але боротьба за крісло мера столиці вже почалася. Нардепи з партії «Слуга народу» Олександр Дубінський і Олександр Ткаченко заявили про своє бажання взяти участь ц праймеріз партії з вибору кандидата на пост мера Києва.

Ткаченко опублікував відеозвернення у Facebook.

Нардеп заявив, що прийшов час зробити Київ містом для людей, а не для ненажерливих корумпованих чиновників. Містом, у якому можна приємно і гідно жити. Тому він вирішив взяти участь у праймеріз партії з вибору кандидата в мери Києва.

Дубінський опублікував своє відеозвернення у YouTube.

Нардеп заявив, що також вирішив взяти участь у внутрішньопартійних виборах, які оголосив президент України Володимир Зеленський, щоб обрати найдостойнішого кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».

Дубінський звернувся із закликом спільними зусиллями навести порядок у столиці і знову зробити Київ каштановим містом.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський заявив, що буде підтримувати того кандидата в мери Києва, який здобуде перемогу на праймеріз партії «Слуга народу».