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У Києві ліквідували підпільну тютюнову фабрику, фото: БЕБ
Підпільну тютюнову фабрику повного циклу ліквідували у Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217681-pidpilnu-tutunovu-fabryku-povnogo-cyklu-likviduvaly-u-kyievi-foto.htmlРакурс
У Києві виявили підпільну тютюнову фабрику повного циклу.
Про це сьогодні, 27 листопада, повідомила прес-служба Бюро економічної боезпеки.
Група осіб облаштувала виробництво у гаражному кооперативі, а готову продукцію фасувала й зберігала у звичайних квартирах багатоповерхівок, — розповіли у БЕБ. — Щомісяця цех міг випускати до 20 тисяч пачок сигарет відомих брендів без акцизних марок.
Під час обшуків детективи ТУ БЕБ у Київській області вилучили:
- майже 25 тис. пачок сигарет;
- два промислові верстати;
- 91 машинку для скручування тютюну;
- дев’ять мішків сировини;
- телефони з доказами.
Орієнтовна загальна вартість вилученого становить понад 15 млн грн.