У Києві ліквідували підпільну тютюнову фабрику, фото: БЕБ

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У Києві виявили підпільну тютюнову фабрику повного циклу.

Про це сьогодні, 27 листопада, повідомила прес-служба Бюро економічної боезпеки.

Група осіб облаштувала виробництво у гаражному кооперативі, а готову продукцію фасувала й зберігала у звичайних квартирах багатоповерхівок, — розповіли у БЕБ. — Щомісяця цех міг випускати до 20 тисяч пачок сигарет відомих брендів без акцизних марок.

Під час обшуків детективи ТУ БЕБ у Київській області вилучили:

майже 25 тис. пачок сигарет;

два промислові верстати;

91 машинку для скручування тютюну;

дев’ять мішків сировини;

телефони з доказами.

Орієнтовна загальна вартість вилученого становить понад 15 млн грн.