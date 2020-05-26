Вибори у Києві: соціологи розповіли, хто може виграти у Кличка, фото — ТСН

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Ракурс

Вибори в Києві спроектували соціологи. У жителів української столиці запитали, за кого вони б проголосували, якби вибори мера Києва відбулися у найближчу неділю.

Поки рейтинг діючого міського голови непорушний — в кріслі мера нинішнього очільника столиці Віталія Кличка хочуть бачити понад 40% опитаних (серед тих, хто визначився і піде на вибори).

Найближчий його переслідувач в рейтингу самовисуванець Андрій Пальчевський (8,8%) та Сергій Притула (партія «Голос», 8%).

Як свідчать дані соціологів, у другому турі виборів мер Кличко також з великим відривом перемагає у будь-якій конфігурації кандидатів.

Партійні вподобання киян розділилися наступним чином. До Київської міськради найбільше депутатів провели б «Європейська солідарність» (20,8%), «Слуга народу» (18,2%), партія «Удар» (13,3%), «Батьківщина» (9%) та ОПЗЖ (8,8%).

Соцопитування проводилося з 8 по 20 травня. Телефоном запитали думку 4 тис. респондентів.