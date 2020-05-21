Сергій Притула, фото: Liga.net

https://racurs.ua/ua/n138544-u-golosi-prokomentuvaly-mojlyvist-vysuvannya-prytuly-v-mery-kyieva.html

Ракурс

Сергія Притулу, відомого українського шоумена, можуть висунути кандидатом у мери Києва на цьогорічних місцевих виборах від партії «Голос».

Партія «Голос» точно планує висувати кандидата від себе на виборах мера столиці, проте, хто саме це буде, ще не визначено. Про це голова партії Кіра Рудик повідомила в коментарі агентству «РБК-Україна».

Чи буде це Сергій Притула? Можливо, — зазначила Рудик.

Притула, згідно з опитуванням, проведеним соціологічною групою «Рейтинг» на початку квітня, посідає друге місце серед потенційних кандидатів на наступних виборах мера Києва.

Тоді про готовність проголосувати за нього заявляли 9,1% опитаних, в той час як чинного мера столиці Віталія Кличка готові були підтримати 38,7% респондентів.

Притула на позачергових парламентських виборах 2019 року був під № 30 у виборчому списку «Голосу» й до парламенту не потрапив.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков нещодавно розповів, чи планує брати участь у виборах мера Києва.