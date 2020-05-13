Місцеві вибори 2020: Разумков розповів, чи проміняє роботу у Раді на крісло мера Києва

https://racurs.ua/ua/n138121-razumkov-rozkryv-intrygu-schodo-uchasti-u-vyborah-mera-kyieva.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, сьогодні під час брифінгу у стінах парламенту зізнався, чи проміняє роботу у Раді на крісло мера Києва. Раніше у ЗМІ ширилися чутки про те, що партія «Слуга народу» планує висунути Разумкова кандидатом на посаду міського голови столиці.

Дякую, не треба. Я краще займатимуся тим, чим я займаюся. Сподіваюся, що я відповідаю тим критеріям, які повинні бути у голови Верховної Ради України. І, сподіваюся, що я достатньо ефективно виконуватиму свою роботу. Скажімо так, я найближчим часом змінювати місце роботи не збираюся, — заявив Разумков.

Зауважимо, що нардеп Антон Поляков, який раніше перебував у фракції «Слуга народу», заявив, що в Офісі президента вирішили умовити Разумкова йти на вибори мера Києва. Таким чином у Зеленського нібито планують «прибрати з політичного поля головного опонента», з огляду на зростання рейтингу і впливу в парламенті Разумкова.