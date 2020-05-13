Местные выборы 2020: Разумков рассказал, променяет ли работу в Раде на кресло мэра Киева

https://racurs.ua/n138121-razumkov-raskryl-intrigu-ob-uchastii-v-vyborah-mera-kieva.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, сегодня во время брифинга в стенах парламента признался, планирует ли он променять работу в Раде на кресло мэра Киева. Ранее в СМИ ходили слухи о том, что партия «Слуга народа» хочет выдвинуть Разумкова кандидатом на должность градоначальника столицы.

Спасибо, но нет. Я лучше буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Надеюсь, что я отвечаю критериям, которые должны быть у председателя Верховной Рады Украины. И, надеюсь, что я достаточно эффективно буду выполнять свою работу. Скажем так, я в ближайшее время менять место работы не собираюсь, — заявил Разумков.

Отметим, что нардеп Антон Поляков, который ранее состоял во фракции «Слуга народа», заявил, что в Офисе президента решили уговорить Разумкова идти на выборы мэра Киева. Таким образом у Зеленского якобы планируют «убрать с политического поля главного оппонента», учитывая рост рейтинга и влияния в парламенте Разумкова.