Разумков об отставке: У меня хорошие отношения с Зеленским, фото — Фейсбук Яна Доброносова

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Ракурс

Спикер Рады Дмитрий Разумков не планирует уходить в отставку и имеет с президентом Владимиром Зеленским «достаточно хорошие отношения».

Об этом он рассказал в интервью на канале «Украина 24». Разумков пообещал остаться в команде президента Украины Владимира Зеленского.

На вопрос о конфликте с Зеленским, который связан с президентскими амбициями, а также о сложных отношениях с президентом, спикер ответил однозначно: в отставку не уйдет, а с главой государства имеет рабочие и даже теплые отношения.

Не знаю, кто о чем пишет, кто о чем говорит, но мне кажется, что у меня довольно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое личное мнение, я думаю, что президент его разделяет, — заявил Разумков.

Он пояснил также, почему ушел с поста председателя партии «Слуга народа». Спикер не вышел из партии, а только передал руководство Александру Корниенко. Главная причина — нехватка времени на партийное строительство, поскольку работа в парламенте забирает большую часть времени.

Кто занимался партстроительством, кто занимался избирательными кампаниями, хорошо понимает, что это съедает 26 часов в сутки. Одновременно объединять партийную работу с деятельностью в Раде невозможно, потому что и эта работа отнимает очень много времени, — считает Разумков.

Ранее «Ракурс» рассказывал, что у Разумкова якобы состоялся жесткий разговор с Владимиром Зеленским относительно его вероятных президентских амбиций. Речь шла, в частности, о попытке Разумкова дистанцироваться от скандалов с участием нардепов от «Слуги народа».