Свитолина выиграла первый за полтора года турнир WTA: видео победы в Монтеррее

Свитолина выиграла первый за полтора года турнир WTA: видео победы в финале, фото - Большой теннис Украины

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Ракурс

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный турнир WTA в Монтеррее. В финальном матче в Мексике первая ракетка Украины обыграла чешку Марию Боузкову в трех сетах.

Свитолина выиграла первый титул WTA с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году. В прошлом году ее лучшим достижением был финал Итогового турнира WTA.

Свитолина (первая сеяная на турнире) и Боузкова (сеяная под № 9) провели на корте три часа. Первый сет Свитолина выиграла в напряженной борьбе 7:5, вторая партия также вышла бескомпромиссной, но ее Элина проиграла со счетом 4:6.

В третьем сете Свитолина уверенно оформила комфортное преимущество, хотя при счете 5:3 не смогла подать на победу и реализовать матчбол на подаче соперницы.

На пути к финалу Свитолина победила Данку Ковинчич, Ольгу Говорцову, Лейлу Анны Фернандес и Аранчию Рус. Отметим, что до решающего матча украинка не проиграла в Монтерее ни одного сета.

Кроме того, в парной сетке турнира победила Екатерина Бондаренко. Она вместе с канадкой Шэрон Фичмен в финале обыграла китайско-японскую пару.