Александр Усик проведет поединок против американца Дионтея Уайлдера. Фото:

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Ракурс

Український боксер Олександр Усик проведе поєдинок проти американця Діонтея Вайлдера.

Перемовини між боксером зі США тривали ще до призначення бою Усика проти нідерландця Ріко Верховена. Тоді сторони не змогли дійти до спільного рішення щодо умов — обидва боксери провели інші поєдинки. Про це у коментарі виданню The Ring заявив директор команди українця Сергій Лапін.

За його словами, Усик та Вайлдер можуть вийти у ринг у березні 2027 року. Цей поєдинок відбудеться у Сполучених Штатах Америки.

Востаннє Усик виходив у ринг в травні 2026 року. Тоді в статусі об'єднаного чемпіона світу українець достроково переміг нідерландця Ріко Верховена.

У липні BBC інформувало, що українець веде переговори з організацією Zuffa Boxing щодо бою проти Вайлдера в США. Після цього сам боксер повідомив, що його команда розглядає декілька варіантів щодо наступного бою.

Поєдинок між Усиком та Вайлдером може стати останнім в кар'єрі українця. Після звільнення усіх поясів спортсмен наголошував, що хоче провести «останній танець» у професійному боксі.

Нагадаємо, 26 червня український боксер Олександр Усик вирішив здати усі чемпіонські пояси у надважкій вазі і заявив, що це його свідоме рішення, яке відкриє для нього нові можливості. Боксер зазначив, що таке рішення він ухвалив, щоб «хлопці, які стоять в черзі за ними, боксували».

Джерело: The Ring