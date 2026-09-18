Австралийскую реку с крокодилами выбрали местом проведения соревнований по гребле на Олимпиаде 2032 года. Фото:

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Ракурс

Річка з крокодилами в Австралії була обрана місцем проведення змагань з веслування на Олімпіаді 2032 року.

Мова йде про річку Фіцрой, де неодноразово фіксувалося життя крокодилів. Востаннє у її водах зафіксували хижу рептилію у серпні цього року. Про це повідомляє The Athletic з посиланням на владу міста Рокгемптон, через яке ця річка протікає.

Зазначається, що на сайті Олімпійських ігор з’явилося повідомлення, де наголошувалося, що ріка Фіцрой відповідає всім технічним умовам Ігор.

За словами президента Міжнародної федерації веслування Жана-Крістофа Роллана, ця австралійська річка забезпечить спортсменам рівні умови упродовж змагань.

На основі проведеного ґрунтовного аналізу ми тепер знаємо, що річка Фіцрой здатна забезпечити справедливі умови змагань під час проведення Ігор, що відповідає вимогам олімпійського та паралімпійського веслування, — зазначив він.

Нагадаємо, у липні Міжнародний олімпійський комітет тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету РФ, яка діяла з 12 жовтня 2023 року. В МЗС України заявили, що рішення МОК, яким скасовано рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів, є тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти.

Джерело: The Athletic