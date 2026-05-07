МОК рекомендовал вернуть Беларусь в международный спорт.

МОК рекомендував повернути Білорусь до міжнародного спорту.

Міжнародний олімпійський комітет рекомендує повернути білоруських спортсменів до змагань під їхнім прапором, гімном та державною символікою, а також дати Білорусі можливість приймати міжнародні спортивні заходи. Спортсмени не повинні бути обмежені через дії своїх урядів. Про це повідомила прес-служба МОК.

Національний олімпійський комітет України висловив категоричний протест рекомендації МОК. Там наголосили, що білоруська влада продовжує підтримувати російську агресію проти України, а територія Білорусі використовується армією РФ для атак українських міст ракетами та дронами. В НОК не бачать підстав для повернення білоруських спортсменів під національною символікою.

Рекомендації про обмеження для білоруських спортсменів ухвалили 28 лютого 2022 року — через участь Білорусі у повномасштабній російській війні проти України. Олімпійський комітет РФ також відсторонений від змагань.

Нагадаємо, у війні з Росією загинули 663 українські спортсмени та тренери. За час повномасштабного вторгнення ворог зруйнував та пошкодив понад 830 об'єктів спортивної інфраструктури, зокрема, 24 спортивні бази олімпійської, дефлімпійської та паралімпійської підготовки.