Ракурс

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026 через «шолом пам’яті» із портретами українських спортсменів, які загинули через російське вторгнення — нібито через порушення такою ініціативою спортсмена ст. 50 Олімпійської хартії, яка забороняє політичну, дискримінаційну та расову пропаганду.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі відреагував на це рішення МОК.

Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру, — наголосив він.

Зеленський додав, що РФ постійно порушує олімпійські принципи і використовує час проведення Олімпіади для війни:

у 2008 році — війна проти Грузії;

у 2014 — окупація Криму;

у 2022 — повномасштабне вторгнення в Україну.

І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор — повна зневага з боку Росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Росія за час повномасштабної війни вбила 660 українських атлетів і тренерів: