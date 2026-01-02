Россияне не будут выступать на Олимпийских играх 2026 года под своим флагом даже после мира в Украине. Фото:

Росіяни не виступатимуть на Олімпійських іграх 2026 року під своїм прапором.

Громадяни країни-агресора не зможуть цього зробити навіть у тому випадку, якщо Україна та РФ укладуть мирну угоду. Ці громадяни виступатимуть на Олімпіаді лише в нейтральному статусі. Про це президент Міжнародного олімпійського комітету Керсті Ковентрі заявила в інтерв’ю Corriere della Sera.

У цьогорічній Олімпіаді спортсмени з РФ та Білорусі не зможуть взяти участь у церемонії відкриття і не братимуть участі у командних видах. Також їм не передбачаються нагороди, а їхні здобутки не відображатимуться у медальній таблиці. Крім того, ці атлети не зможуть представляти країни під своїм прапором.

У Парижі до змагань допустять лише тих, кого було затверджено як «нейтральних індивідуальних спортсменів».

А розмір нейтральної делегації тепер залежить від міжнародних спортивних федерацій, які відповідають за кваліфікаційний процес, і деякі з яких продовжують забороняти громадянам РФ та Білорусі брати участь у своїх змаганнях.

