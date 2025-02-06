Трамп заборонив спортсменкам-трансгендерам змагатися в жіночих видах спорту

https://racurs.ua/ua/n203818-tramp-zaboronyv-transgendernym-jinkam-zmagatysya-v-jinochomu-sporti.html

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Президент США Дональд Трамп 5 лютого підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам змагатися в жіночому спорті.

Цей документ ґрунтується на дотриманні IX розділу Закону про освіту в США, згідно з яким заборонена дискримінація за ознакою статі в навчальних закладах, що отримують федеральне фінансування.

Жіночий спорт тепер буде доступний лише для жінок. Цим указом війна з жіночим спортом закінчилася, — заявив Трамп

Указ передбачає, що школи, які допускатимуть трансгендерних спортсменів до жіночих змагань, можуть втратити федеральне фінансування.

Перед підписанням указу Трамп також говорив про майбутні Олімпійські ігри та Чемпіонат світу з футболу, які прийматимуть США, і заявив, що не допустить до змагань жодного трансгендерного спортсмена.

Щоб бути впевненим, я також доручаю нашому міністру внутрішньої безпеки відмовляти у видачі віз чоловікам, які намагаються шахрайським шляхом вʼїхати до США, видаючи себе за спортсменок, і потрапити на Олімпійські ігри, — заявив він.

Президент Національної асоціації студентського спорту (NCAA) повідомив у грудні на слуханнях у Сенаті, що серед 520 тисяч спортсменів, які змагаються у 1100 навчальних закладів, трансгендерних атлетів налічується менше ніж десять осіб.

При цьому опитування показують, що більшість американців виступають проти участі трансгендерів у спортивних змаганнях, що відповідають їхній гендерній ідентичності.